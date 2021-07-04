Devlet Bahçeli'nin yeğeni hayatını kaybetti

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Bahçeli'nin cenazesi bugün Osmaniye'de düzenlenen töreninin ardından Osmaniye Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
Genel Başkanımız Sn.Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de vefat etmiştir merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz— MHP GAZİOSMANPAŞA (@MHP_GOP) July 4, 2021
Kabri Nur Mekanı Cennet Olsun pic.twitter.com/QQI36JSYuB
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