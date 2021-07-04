Devlet Bahçeli'nin yeğeni hayatını kaybetti

Genel Başkanımız Sn.Devlet Bahçeli'nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli'nin oğlu Mustafa Bahçeli bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye'de vefat etmiştir merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz

Kabri Nur Mekanı Cennet Olsun pic.twitter.com/QQI36JSYuB