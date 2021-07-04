Mahir Polat'tan Endürlük Kilisesi tepkisi: Anadolu, bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kayseri Talas'ta bulunan Endürlük Kilisesi'nin (Aya Triada) içler acısı halini paylaştı.
Bakımsızlıktan harabeye dönüşen kilisenin içinden görüntüler paylaşan Polat, "Kayseri Endürlük Kilisesi’nin bu hali hepimiz için utanç verici. Sahipsizlikten yıkılmış, perişan olmuş hali yetmez gibi defineci talanıyla mahvolmuş durumda. Bugün yerinde gördüğüm bu manzaradan utanıyorum. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi?" diyerek tepki gösterdi.
Kayseri Endürlük Kilisesi’nin bu hali hepimiz için utanç verici.— Mahir Polat (@mhrpolat) July 4, 2021
Sahipsizlikten yıkılmış, perişan olmuş hali yetmez gibi defineci talanıyla mahvolmuş durumda.
Bugün yerinde gördüğüm bu manzaradan utanıyorum. Medeniyetler beşiği Anadolu bir kutsal yapıya bunu mu reva görmeliydi? pic.twitter.com/mvW6tZJplr
Polat'ın dikkat çektiği kilisenin hemen her yerindeki yazılamalar, definecilerin verdiği hasarlar ve bakımsızlıktan dolayı harap halde bulunan yapı parçaları ise gözler önüne serildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)