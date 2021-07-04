Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın avukatı: Henüz ifade vermedi

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın avukatı Fatih Kuş, müvekkilinin 'ailesinin baskısıyla' teslim olduğu iddialarını yalanlayarak, henüz ifade vermediğini söyledi.

Çiftlik Bank aracılığıyla on binlerce kişiden para toplayarak yurt dışına kaçan ve dolandırıcılıktan kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmasının ardından dün Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.

TRT Haber, Aydın’ın ilk ifadesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediğini aktardı. Ancak süreçle ilgili Aydın'ın avukatı Fatih Kuş'tan bir açıklama geldi.

Müvekkilinin henüz ifade vermediğini söyleyen Kuş, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı.

DHA'ya konuşan ve ifade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" dedi.

Mehmet Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu. Aydın hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor.