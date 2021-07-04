Kayıt
16:26 04 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fatma Yümlü - BBP

    Ordu Valiliği’nden BBP’li yöneticinin ters kelepçeyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044884688_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_8244d7be8dd0dadc28dee52b4ca54390.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107041044884659-ordu-valiliginden-bbpli-yoneticinin-ters-kelepceyle-gozaltina-alinmasina-iliskin-aciklama/

    Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, hükümete yönelik eleştirilerinin ardından ters kelepçe ile gözaltına alındı. Valilik ve BBP ise gözaltı işleminin siyasi değerlendirmelerden bağımsız olduğunu öne sürdü.

    30 Haziran akşamı yapılan programda vatandaşlardan gelen soruları da cevaplayan BBP yöneticisi Yümlü, 2002 yılından 2007 yılına kadar AK Parti çatısı altında çalıştığını ancak daha sonra yaşanan bazı olaylar nedeniyle partiden uzaklaştığını söyleyerek, 2013 yılında BBP’ye geçtiğini açıkladı.

    Sözcü'nün aktardığına göre, programda AK Parti hükümetini eleştiren ve bir vatandaş olarak huzurlu, ekonomisi iyi, işsizlik sorunu, kadın cinayetleri olmayan, adaletli bir ülkede yaşamak istediğini söyleyen Yümlü şunları kaydetti:

    "Maalesef 15 Temmuz’dan sonra herkeste bir korku algısı yaratıldı. Konuşursan seni içeri atarım, konuşursan sana ceza keserim korkusu oluştu. Biz niçin korkuyoruz hükümetten? Yanlışları söylemekten niye korkuyoruz? Herkesin yanlışı olabilir. Yanlışı söylemediğimiz zaman devam ediyorlar. Muhalefet niye vardır? İktidarın yanlışlarını göstermek için vardır.

    Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. Onun dışında da konuşamazsın, yargılayamazsın. Rızkı veren Allah’tır. Hiç bir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Hiç bir siyasi partinin başkanı da ecelim gelmeden beni öldüremez.  AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Din, kitap, Allah’ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır, yarın Ahmet, Mehmet’tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim?"

    'Savcılar ve hakimler konuşamıyor'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek vatandaşların hakkını kimseye peşkeş çekilmesine izin vermemesini isteyen Yümlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu halkın vebalini taşıyamazsın. Ben merak ediyorum bu kadar mı adaletsizlik olur? Birini sorgulayın. Bugün İçişleri Bakanı, Sedat Peker tarafından suçlanıyor. Yapmamış da olabilir, Sedat Peker’in anlattıkları doğru da olmamış olabilir.  Daha öncekilerde yapmadınız bugün İçişleri Bakanı’nda da yapmayacaksınız. Lütfen adalete teslim edin, adalete müdahale etmeyin. Şu an bütün savcı, hakim, vali, kaymakam ayırmaksızın amir olarak söylüyorum, Allah şahit, sürgün korkusuna konuşamadıklarını düşünüyorum.

    Bu benim düşünce ve fikirlerim. Konuşamıyorlar adalet de yerini bulamıyor. Bir suskunluk var. Sizin korktuğunuz insan, bir vatandaş. Ama lütfen Allah korkusu öne geçsin. Bir bakıyorsunuz biri pudra şekerinden bahsediyor, bakıyorsunuz bakanla fotoğrafı var. Biri dolandırıp gitti, onun da bakanla fotoğrafı var. Bir bakıyorsunuz Sedat Peker’in anlattıkları var, onlarda çıkıp gidiyorlar.  Ne oluyoruz? Zamanında, 2002’de milletvekili arabaları lükstür diyen cumhurbaşkanı, başbakan. Evlerini satan başbakan. Ne oldu başbakan bugün? Ne değişti o günden bu güne?"

    ​'Ben katil miyim?'

    Programda yaptığı açıklamalardan sonra BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü, kendisine ait iş yerine gelen polislerin ters kelepçe takarak gözaltına alındığını söyledi.

    Polislerin, kendisini iş yerinde maske kullanmadığı ve temaslı olduğu iddiasıyla gözaltına aldıklarını ileri süren Yümlü, polis merkezine götürüldüğünü ancak ifadesi alınmadan serbest bırakıldığını söyledi.

    Başına gelen olayı yargıya taşıyacağı için konuşmama kararı aldığını belirten Yümlü şunları dile getirdi:

    "Bir polis memuru, yanında getirdiği bayan polislere ‘tak kelepçeyi’ dedi. Dedim, ‘ben katil miyim ne kelepçesi neden bahsediyorsun’. Sonra ‘kapat dükkanı gidiyoruz’ dediler bana. Müşteriler ve arkadaşlar vardı. ‘Emniyete geleceksin’ dedi. ‘Siz geçin ben gelirim’ dedim. Müşteri gönderip gidecektim. Ben içeriye geldim arkadaşları aşağıdan çağırıyorum, buraya geldiler beni kaçacak falan zannettiler herhalde, nereye kaçacaksam?

    O anı hatırlamıyorum bile. Kelepçeyi taktılar ve ben katilmişim gibi herkesin gözünün önünde beni arabaya götürdüler, hatta ‘arkaya bineceksin’ dedi. Bu ülkede katillere, tecavüzcülere kelepçe vurulmadı."

    Polis aracının arkasındaki kafesli kısma konularak götürüldüğünü ileri süren Yümlü, polislerden şikayetçi olacağını sözlerine ekledi.

     

    Ordu Valiliği'nden açıklama

    Ordu Valiliği, konunun basına yansımasının ardından bir açıklama yaptı. Yümlü'nün iş yerine'Kovid-19 temaslısı olduğu için' polislerin gittiğini ifade eden açıklamada, "O esnada adı geçen vatandaşımız ile ekiplerimiz arasında istenmeyen bir gerilim yaşanmıştır. Bunun üzerine konuyla ilgili valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

    ​BBP'den açıklama

    BBP ise yaptığı yazılı açıklamada 'yaşanan olayın bağlamından koparıldığını' öne sürdü. 

    Polis memurlarının haddini aşan davranışlarının kabul edilemeyeceği belirtilen açıklamada, “Fatma Hanım’ın olay sürecinde partideki görevini ve parti kimliğini paylaşmamış olması da mazeret olarak kabul edilemez” denildi.

    Etiketler:
    yönetici, Kelepçe, Gözaltı, Büyük Birlik Partisi (BBP), BBP, Ordu, Ordu Valiliği
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet