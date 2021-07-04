Alpay Özalan'ın 'Amerika Kıtasının Gerçek Sahibi Kızılderililer' adlı kitabı çıktı

Alpay Özalan'ın 'Kızılderililer' kitabı, Nobel Akademik Yayınları'ndan çıktı. AK Parti İzmir Milletvekili olan Özalan, kitabı neden çıkardığını Youtube'da da yayınlanan bir videoyla kamuoyuyla paylaştı.

312 sayfalık kitap 40 TL'den satışa sunuldu.

Kitabın arka kapağında şu ifadeler yer alıyor:

"Kristof Kolomb, bir kâşif miydi yoksa gözünü altın ve hazine hırsı bürümüş bir korsan mıydı? Bartolomé de Las Casas; Kolomb'un seyir defterlerine yazmadığı, sakladığı hangi sırları açıklamıştı? Kızılderililer, 1492 yılından önce nasıl bir hayat yaşıyorlardı? Gerçekten 'vahşi' miydiler? Aztek İmparatoru II. Montezuma, İnka İmparatoru Atahualpa ve diğer başka bazı Kızılderili liderler neden hep aynı davranışları sergilemişti? Bu bir tesadüf mü yoksa tarih kitaplarında bir yanıltma mı var?

Codex Mendoza”nın üstünde hiç durulmayan gerçek neydi? 'Medeni' kolonyalizm niçin gerekliydi? Kurucu atalar arasında yer alan Amerikan başkanları, Kızılderililer hakkında ne düşünüyorlardı? Hangi başkanlar katliam emri vermişti? Kızılderilileri kimler nasıl katlettiler? Nasıl soykırımlar yaptılar? Topraklarını nasıl istila ettiler? Kendilerine nasıl köle yaptılar? Onları bize nasıl tanıttılar? Günümüzde, Kızılderililerin çileleri bitti mi?"