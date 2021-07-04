Kısıtlamasız ilk pazar gününde tatil yerlerindeki yoğunluk görüntülendi

Antalya ve Muğla'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı. Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında uzun araç kuyruğu oluştuğu belirtildi.

Antalya ve Muğla'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde ünlü sahillerde yoğunluk yaşandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgilere göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 26 dereceyi buldu. Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında vatandaşlar ve yabancı turistler, denizde yüzüp kumsalda güneşlendi.

Antalya'da ise ilk kısıtlamasız pazar gününde Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşanırken dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda'ki kalabalık havadan görüntülendi.

Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.