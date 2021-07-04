Kültür ve Turizm Bakanlığı: Müzeler, 18 yaş altı ile 65 yaş üstü ve öğretmenler için ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşlar için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müzelerin yıllık ziyaret bedeliyle ilgili açıklama yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" ifadeleri kullanıldı.

Tüm müzelerimiz;



➡️ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz,



➡️ Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir. #müzekart pic.twitter.com/KRmtObl6R3 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 4, 2021

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