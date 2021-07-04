Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 4 bin 418 yeni vaka, 50 can kaybı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 4 Temmuz Pazar gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 4 bin 418.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Bugün 216 bin 252 test yapıldı. Semptom gösteren 404 hastayla birlikte 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi. Can kaybı da 50 arttı.

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Temmuz verilerine göre, 218 bin 924 test yapılırken semptom gösteren 478 hastayla birlikte 4 bin 537 yeni vaka tespit edilmişti. 45 kişi hayatını kaybederken 4 bin 913 kişi de sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 4 bin 418 yeni vaka, 50 can kaybıhttps://t.co/8haVk2mKy1 pic.twitter.com/v9hKkOnMbQ — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 4, 2021

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