TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı denizde boğuldu

Erzurum’dan Kemer ilçe merkezinde bulunan bir otele gelen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı Kürşat Özeken, dün saat 04.30 sıralarında arkadaşı ile denize girdi.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bir süre sonra kendisini göremeyen arkadaşı durumu otel cankurtaranlarına bildirdi. Denizden baygın şekilde çıkartılan Kürşat Özeken’e ilk müdahale sahilde yapılırken, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelerle duran kalbi tekrar çalıştırılan Özeken buradan Antalya merkezindeki bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedaviye alınan Kürşat Özeken'ın durumu bu sabah kötüleşti ve öğle saatlerine doğru yaşamını yitirdi.