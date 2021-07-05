2 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan Yaşar Ercan hakkında 60 yıla kadar hapis istemi

Uşak’ta 2 yaşındaki erkek çocuğuna darp ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin tutuklu yargılanan Yaşar Ercan hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çoçuğa karşı eziyet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 60 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Adli tıp raporuna göre, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 10 Nisan günü çekyattan düşme iddiasıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi amacıyla getirilen, hayati tehlikesi bulunan 2 yaşındaki mağdurun tedavisi sırasında vücudunun değişik yerlerinde morluklar ve anal bölgesinde yırtık görüldüğü belirtildi.

Kendisine ve çocuğuna şiddet

Ağır yaralandı

İddianamede, 2 yaşındakioluşması üzerine, anne C.T. ile görüşme yapıldığı belirtildi. Yaklaşık 2 aydır internetten tanıştığı Yaşar Ercan’ın annesi H.E’nin evinde bebeğiyle birlikte kaldığını ve Ercan’ın kendisi ile çocuğuna karşı şiddet uyguladığı anlatıldı. Anne C.T’nin ifadesinde, 10 Nisan günü sabah saatlerinde şüpheli Ercan’ın oğlunu banyoya götürdüğünü, bir süre kaldıktan sonra banyodan çıkıp odaya geçtiklerini ve oğlunun baygın olarak gördüğünü söylediği anlatıldı.

Bebeğin daha sonra hastaneye götürüldüğü belirtilen iddianamede, 18 Nisan tarihli adli tıp raporuna da yer verildi. Raporda, bebeğin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, yaralanması sonucu vücudunda meydana gelen kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu, yapılan anal muayenesinde ise uzun süredir sistematik şekilde istismara uğradığı ve nitelikli cinsel bulgusunun saptandığı kaydedildi. Savcılık, Ercan’ın 2 yaşındaki çocuğa karşı sistemli olarak cebir ve şiddet içeren davranışlarda bulunarak eziyet suçunu işlediğini kaydetti. Savcılık şüpheli Yaşar Ercan hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'çoçuğa karşı eziyet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 60 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği Uşak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'Kafatasında kırıklar mevcuttu'

Gazetemize konuşan mağdurun avukatı ve UCIM Hukuk Koordinatörü Yeşim Aydın bebeğin iyileştiğini dile getirerek, “Olayın Twitter üzerinden paylaşıldığı günden bugüne mağdurun hakkını savunan, çocuğumuzun menfaatini en üstte tutan tek derneğiz. Çocuğumuz devlet korumasına alındığında kafatası kırıkları, bacakta kırıklar mevcuttu. Kurumda doktor ve hemşire gözetiminde iyileşti ve mahkeme kararıyla öz babasına teslim edildi. Boşanma davasında da geçici velayeti öz babasına verildi. Sürecin takipçisi olacağız, sözde annenin de cinsel istismar, kasten insan öldürmeye teşebbüs ve eziyet suçlarından tıpkı diğer sanık gibi cezalandırılması talep edeceğiz. 28 Eylülde Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesine tüm destekçilerimizi bekliyoruz” dedi.

Çocuğun cinsel istismara uğradığı nasıl anlaşılır?

Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi

Cinsel davranışlarda artış yaşanması

Uyku sorunları, kabuslar

Depresyon ya da içine kapanma durumları

Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi

Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.

Geçtiğimiz nisan ayındacinsel istismar ve darp edildiği iddia edilen 2 yaşındaki bebek, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi gören bebeğin sistematik olarak şiddete maruz kaldığı ortaya çıkmış, fail gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Yaşar Ercan daha önce de hırsızlık ve yaralamadan suçlarından 10 tane sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Ayrıca Ercan’ın MHP bayraklarıyla fotoğrafı ortaya çıkmıştı.



