Kayıt
10:52 05 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya'dan listeyle geldi' iddiası

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1044883419_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_045ab26e2ee8cde36739cec95dc20c80.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107051044887308-ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydinin-brezilyadan-bu-listeyle-geldi-iddiasi/

    Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' adlı sistemin kurucusu olarak bilinen ve 'suç işlemek amaçlıyla örgüt kurmak', 'dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Mehmet Aydın'ın, Brezilya'dan yanında şirket belgeleri ile alacaklılar listesini getirdiği belirtildi.

    'Tosuncuk' lakabıyla tanınan ve Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilen Mehmet Aydın'ın resmi sorgusunun henüz başlamadığı ve Aydın'ın, Sao Paulo'dan yanında şirket belgelerini ve alacaklılar listesini de getirdiğini belirtildi.

    Uçakta kendisini getiren polisler tarafından İstanbul polisine teslim edile Mehmet Aydın’a İstanbul Havalimanı’ndaki adli tabiplikte sağlık kontrolü yapıldı.

    Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu ve Musa Kesler'in haberine göre, Çiftlik Bank kurucusu Aydın, daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Geceyi şubenin bodrum kattaki nezarethanesinde geçiren Aydın’ın resmi sorgusu başlamadı.

    Mülakat havalimanında

    Polisler, Mehmet Aydın’la İstanbul Havalimanı’ndaki Gaziosmanpaşa Adliyesi’nin ek binasında kısa bir mülakat yaptı.

    Mülakatta polislerin, "Neden teslim oldun?” sorusuna Aydın, “Çok zorlandım. Ailemle büyük sorunlar yaşadım, ayrılma noktasına geldim. Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum“ dedi. Yurtdışında çevresinde de zorluklar çıkarıldığını belirten Aydın, “Borçlarımı ödeyeceğim. Borcum kadar alacaklarım da var. Borcumun büyük kısmını ödedim. Mağduriyetleri gidereceğim” şeklinde konuştu.

    Aydın, Brezilya’dan yanında şirket belgelerini ve alacaklılar listesini de getirdiğini belirtti. Polisin bu belgelerle soruşturma sırasında ele geçen belgeler arasında inceleme yaparak sorulara son şeklini vereceği belirtildi.

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 4 gün gözaltı süresi verdiği Mehmet Aydın’ı 3 avukat savunacak. 3 avukat dün sabah saatlerinde Aydın’la görüşmek için Emniyet’e geldi. Avukatlar Aydın’la yaklaşık 10 dakika görüştü. Aydın’ın 3 avukatından biri olan Fatih Kuş, görüşme sonrası, yurtdışına kaçırılan paralarla Bitcoin alındığı iddialarına, "Henüz yazılı ifadesi alınmadı, ailesinin baskısı ile teslim olduğu iddiaları yalan” dedi.

    Aydın’ın resmi sorgusunun başlamadığı, polislerin Aydın’ın yanında getirdiği şirket belgeleri ve alacaklılar listesini inceledikten sonra soruların hazırlanarak resmi sorguya geçileceği belirtildi.

    Mehmet Aydın hakkında İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir dava var.

    Çiftlik Bank sistemindeki diğer sanıklar da bu davada yargılanıyor. Toplam 48 sanığın olduğu davada tutuklu olan yok. Mehmet Aydın burada ‘bir numaralı’ sanık. Hakkında 75 bin yıla kadar hapis isteniyor. Savcılık şikâyetçi olanların mağdur olduklarına dair gösterdikleri delilleri önce bilirkişiye gönderiyor. Eğer bilirkişi incelemesinin ardından mağdurlar savcılığa bildiriliyor ve savcılık soruşturma başlatıyor.

    128 yeni mağdur

    Bu kapsamdaki ‘2. Dalga’ mağdurların yer aldığı bir iddianame daha hazırlanmış ve mahkemedeki dava ile birleştirilmişti. ‘3. dalga’ olarak son soruşturmada toplam 128 yeni mağdur Mehmet Aydın’dan şikâyetçi oldu. Aydın’a işte bu 128 kişinin şikâyetine dair başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Aksi halde Tosun hakkındaki davada mahkeme tarafından doğrudan tutuklanacaktı. Ancak şimdi 4 gün boyunca emniyette kalacak ve teknik detayları iyi bilen mali şube polisleri tarafından ayrıntılı olarak sorgulanacak. Bu polisler arasında finans ve iktisat konularında eğitim almış, ‘Ponzi’ ve dijital dolandırıcılık üzerine özel kurslara katılmış olanlar da var.

    Brezilya’dan Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla İstanbul’a getirilen Mehmet Aydın için “Bileti de bedavaya getirdi” yorumları yapıldı. 

    Bilet paraları yargılama sonucu çıkacak kararda ‘yargılama gideri’ olarak Aydın’dan tahsil edilecek. Aydın'ın getirilmesi sürecinde yapılmış başka masraflar da varsa onlar da bu giderlere dahil edilecek. Mehmet Aydın’ın Sao Paulo’dan İstanbul’a geldiği biletin fiyatı yaklaşık 750 dolar.

    Eşi 2.5 ay hapiste kalmıştı

    Mehmet Aydın, yapılan ilk mülakatta ailesiyle sorun yaşadığı için teslim olduğunu söylerken, eşi Sıla Aydın’ın soruşturma aşamasında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde talimatla ifadesi alınmıştı.

    Sıla Aydın yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen ifadesinde, “Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Bu şirketi yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Ben kesinlikle yurtdışına para veya takı gibi maddi değeri olabilecek bir şey götürmedim" demişti.

    Sıla Aydın, "Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Eşim Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim diye, hatırlamadığım tarihte eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım” şeklinde ifade vermişti.

    ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sıla Aydın, soruşturma aşamasında yaklaşık 2.5 ay cezaevinde kalmış, ardından tahliye olmuştu. 

    Etiketler:
    Tutuklama, İstanbul, Çiftlik Bank, Mehmet Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine girenlerden İranlı fotoğrafçı Hassan Hatami'nin 'Güneş'in Dinamiği' isimli çalışması
    Yılın Astronomi Fotoğrafçısı 2021 Yarışmasının kısa listesine giren kareler
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet