Bakan Muş: Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kişisel Twitter hesabında bakanlığa bağlı gümrük muhafaza ekiplerinin Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroinin ele geçirildiğini duyurdu.
Muş, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum" dedi.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 5, 2021
Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar.
Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.
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