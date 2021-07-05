Bakan Selçuk'tan halk eğitim merkezi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz" açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, halk eğitim merkezleriyle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Selçuk, 15 bin mahallede tespitler yapıldığını, bu mahallelerde birer okulun halk eğitim merkezine dönüştürüleceğini bildirdi.

Selçuk, "Türkiye'de 15 bin mahalle belirledik. Bu mahallelerdeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında halk eğitim merkezine dönüştürüyoruz" ifadesini kullandı.