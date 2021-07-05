Erdoğan: Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

- Bu yatırımların ülkemize ve milletimize kazandırılmasında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, su, denizler, göller, dağlar, yaylalar, üzerinde yaşadığımız toprak, Rabbimizin yarattığı her şey bizlere verilmiş emanettir. İnsan elbette bu nimetleri kullanacak, hayatını idame ettirirken faydalanacaktır. Peygamberimiz 'Akarsuyun kenarında bile abdest alınsa, suyun ihtiyatlı kullanılmasını emretmiştir. Ecdadımız da bir taraftan suyu sebiller, kanallar, kemerler, çeşmelerle tüm canlılar için erişilebilir kılarken, israfına mani olacak pek çok adım atmıştır.

- Biz de bugün ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Bundan sonraki süreçte daha çok açık kanalet değil, kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içerisinde olacağız. Sosyal ve ekonomik gelişmeye bağlı olarak kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacı günden güne artıyor. Dünya genelinde 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibariyle hiçbir farkı görmüyoruz.

- İllerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış durumdayız. Ülkemizde içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan biri, kayıp kaçak oranının yüksekliği. Belediyelerimizin su kayıp kaçak oranını yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmaları devam ediyor. Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek su yatırımlarına ağırlık veriyoruz.

- Denizin içinden askıda borularla Kuzey Kıbrıs'a içme suyu götürdük. İklim değişikliği ve nüfus artışı sebebiyle depolama alanlarına alternatif olarak 26 adet yeraltı barajı inşa ettik. Meclis'te bir su kanunu hazırlıyoruz.