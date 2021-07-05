Anadolu Ajansı muhabirine öldüresiye dayak

AA muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü Kağıthane Nurtepe'de motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı.

Kesici aletlerle muhabiri öldüresiye darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haberciler Platformu Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu'na saldıranların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

AA Muhabiri (@bicerogluekrem) Ekrem Biçeroğlu, trafikte iki eşkıyanın saldırısına uğradı. Çenesi kırıldı. Polis iki saldırganı yakaladı. Suç kaydı olan iki eşkiya adliyede sebest bırakıldı. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı ve iki eşkıyanın sebest bırakılmasını nefretle kınıyoruz. pic.twitter.com/ZhrgIe67FY — Haberciler Platformu (@habercilerr) July 5, 2021​

Yapılan açıklamada, "AA Muhabiri Ekrem Biçeroğlu, trafikte iki eşkıyanın saldırısına uğradı. Çenesi kırıldı. Polis iki saldırganı yakaladı. Suç kaydı olan iki eşkıya adliyede serbest bırakıldı. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı ve iki eşkıyanın sebest bırakılmasını nefretle kınıyoruz" denildi.