Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarındaki bozkurt rölyefi çalındı

Yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın mezarında bir süre önce bazı değişiklikler yapılmıştı. Mezarın giriş bölümüne bozkurt rölyefi asılırken, mermer bloklar yenilenmişti. Ancak mezara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre tahribat sonrası mezarda bozkurt rölyefinin olmadığı ve kırık mermer parçalarının bulunduğu görüldü.