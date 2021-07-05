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    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak

    CHP Sözcüsü Öztrak: Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor?

    © AA
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107051044890537-chp-sozcusu-oztrak-yoksa-erdogan-simdi-de-asidan-para-almaya-mi-hazirlaniyor/

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bu aşıları ücretle yapıyorlar. 50 sterlin, 100 euro bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz halkımızdan 1 kuruş almadık" şeklindeki açıklamasını eleştirdi. Öztrak, "Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor? Bunun yolunu mu yapıyor?" dedi.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündemde yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İlk olarak hükümetin ekonomi politikasına dair eleştirilerde bulunan Öztrak, "Erdoğan şahsım hükümeti, 'Temmuzda ekonomi şahlanacak' dedi.  Şahlanan; evlerimize gönderdikleri faturalar,  çarşı, pazardaki etiketler ve enflasyon oldu. Erdoğan şahsım hükümeti, zam, zulüm oldu, milletimizin üzerine yağıyor" dedi. Halk TV'nin aktardığına göre Öztrak, şöyle devam etti:

    • "Temmuz ayına girerken önce yüzde 15 elektrik zammıyla çarpıldık. Sonra doğalgaz fiyatlarına yapılan, yüzde 12 ile yüzde 20’lik sözde 'güncellemeyle' yandık. Yetmedi üzerine LPG’ye gelen yüzde 8’lik fiyat artışıyla ne yapacağımızı şaşırdık. Aileler perişan, esnaf perişan, çiftçi perişan, sanayici perişan.
    • © AA
      Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı: Memur ve emekli zammı belli oldu
      Sadece bu üç zammın, TÜİK’in makyajlı enflasyonuna doğrudan katkısı, 0.8 puan. Dolaylı etkileriyle birlikte ise 1.5 puan. Zamların zamanlamasındaki hinlik de cabası. TÜİK’in makyajladığı enflasyona bir de zaman ayarı yaptılar. Zam yağmuru temmuz ayına kaydırılarak 11 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine yılın ikinci yarısında verilecek aylık zammı törpülendi.
    • 5.5 milyon memur ve memur emeklisinin ilk altı ay için alacağı enflasyon farkı düşürüldü. Bu zamları temmuz ayına öteleyerek her bir memurun aylık 70 lirasını, Her bir memur emeklisinin de aylık 49 lirasını kestiler. Yılın ikinci yarısında sadece memur ve memur emeklisinin evine girecek toplam 2 milyar 63 milyon lira, Erdoğan şahsım hükümeti tarafından, ince işçilikle gasp edildi.

    'Enflasyon Araştırma Grubu'na göre 6 aylık enflasyon yüzde 19.16'

    • Bugün haziran enflasyonu açıklandı. TÜİK’in makyajlı rakamlarıyla tüketici enflasyonu yüzde 1,94 oldu. Yılın ilk altı ayında TÜİK ’e göre enflasyon yüzde 8.45 oldu. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu'na göreyse 6 aylık enflasyon yüzde 19.16. Arada iki kattan fazla fark var.

    'Gençlerin yuva kurması, milletin araba alması artık hayal oldu'

    • Diğer taraftan TÜİK’e göre yıllık enflasyon 2019 Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şahlanan ekonomi değil enflasyon oldu. Son bir yılda:  Benzinli otomobil fiyatı yüzde 107, televizyon yüzde 100,  bulaşık makinesi yüzde 74 zam gördü. Gençlerin yuva kurması, milletin araba alması artık hayal oldu.

    'Bu sefer emekliyi enflasyona ezdirmeyin'

    • Erdoğan şahsım hükümeti mutfakların bereketini kaçırdı. Millet ne yapacağını şaşırdı. Bayram geliyor. Küçükbaş kurbanlık 1500 TL, büyükbaş payı 2 bin TL olmuş. Emekli bayram ikramiyesini bekliyor. Bu sefer emekliyi enflasyona ezdirmeyin. Haziranda üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki fark, 25 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Çekirdek enflasyon göstergeleri de tüketici enflasyonun üzerinde kalmaya devam ediyor. Enflasyonun daha da azacağının işaretlerini veriyor. Enflasyon dünyanın en acımasız vergisidir. En çok da fakirin, fukaranın satın alma gücünü aç fare misali gizlice tüketir."

    Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs aşılarıyla ilgili yaptığı açıklamayı da eleştirdi. "Yine insanlarımızın sağlığını yakından ilgilendiren aşılamadaki gecikmelerde de bir sorumlu ortada yok. Toplumsal bağışıklık kazanmak için nüfusun yüzde 65 ila 70’inin aşılanması gerekiyor. Dünyada kabul edilen oran bu" diyen Öztrak, şunları kaydetti:

    • "Türkiye’de ise dün itibariyle birinci doz aşı olan vatandaşlarımızın sayısı 35.6 milyon kişi. İki doz aşı uygulanan vatandaşlarımızın sayısı ise sadece 15.6 milyon kişi. Yani nüfusun ancak yüzde 19’una, iki doz aşı yapılabildi. Bunların önemli bir kısmı da Çin aşısı.
    • © AA / Uğur Subaşı
      Erdoğan: Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri koronavirüs aşılarını ücretle yapıyor
      Sağlık Bakanı işin başında Çin aşısını güvenilir aşı ilan etti. Alman aşısını karaladı. 'Orta ve uzun vadede etkisi, ne olur bilmiyoruz' dedi. Aşıda çeşitlenme olmadı. Çin aşılarının tedarikinde sıkıntılar başlayınca, BioNTech aşısına yöneldiler. Şansları yaver gitti. Bir Avrupa ülkesinin vazgeçtiği aşıları alabildiler. Şimdi iki Sinovac yaptırana bir de BioNTech vuruyorlar. Yapılan doğru mu? Doğru.

    'Millete yalan rüzgarı senaryoları anlatıyorlar'

    • Erdoğan şahsım hükümeti salgının başında Çin aşısı için neden bu kadar ısrarcı olduğunu, neden yeterince kaynak çeşitlendirmesini yapmadığını, aşılamada altı ayın neden kaybedildiğini milletimize açıklamak zorundadır ama bunun yerine millete yalan rüzgarı senaryoları anlatıyorlar.
    • Erdoğan önce, 'İngiltere’de aşı 100 sterlin' dedi. Sonra tarifeyi değiştirdi, 50 sterline düşürdü. 'Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri dahi Bu aşıları ücretle yapıyorlar' dedi. Aşı için 100 euro ücret alındığını ileri sürdü.

    'Yunanistan 26 yaş altındaki gençleri aşıya teşvik etmek için 150 euro cep harçlığı veriyor'

    • Erdoğan’ın açıklamalarını bu ülkelerin yayın kuruluşları, resmi sağlık kurumları ardı ardına yalanlıyor. Kendilerini cümle aleme rezil ediyorlar. Ülkemizi dışarıya da mahçup ediyorlar. Avrupa’da bırakın aşı için para vermeyi, burnumuzun dibindeki küçücük Yunanistan 26 yaş altındaki gençleri aşıya teşvik etmek için 150 euro cep harçlığı veriyor. Hata, bir kez yapılırsa hatadır. Tekrarlanırsa tercih olur.

    'Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor'

    • Yoksa Erdoğan şimdi de aşıdan para almaya mı hazırlanıyor? Bunun yolunu mu yapıyor? Yalandan medet umuyor. Milletin Erdoğan şahsım hükümetine güveni kalmamıştır. Milletimiz herkesin ne yaptığını görüyor. Notunu veriyor. Erdoğan’a tasdiknamesini vermek için sandığı büyük bir sabırsızlıkla bekliyor."
    Etiketler:
    Zam, Vergi, Emekli, Memur, Enflasyon, Aşı, Avrupa, koronavirüs tedbirleri, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs, CHP, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı, Faik Öztrak
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