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    Yerli aşı Faz-2 uygulama İstanbul

    Yerli aşı Faz-2 aşamasında gönüllülere uygulanmaya başladı

    © DHA
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (165)
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    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gönüllüler aşılanmaya başladı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşılarından olan VLP temelli aşının Faz-1 çalışması daha önce başarı ile sonuçlandırılmıştı.

    VLP aşısının Faz-2 aşamasının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu. Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarına başlandı.

    Öte yandan, 26 Haziran'da Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı iş birliğiyle geliştirilen 'TURKOVAC' faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlanmıştı. Başvurular arasından gereken şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışındaki 40 bini aşkın gönüllünün yerli aşının Faz-3 çalışmasına katılması uygun bulundu.

    'Virüs benzeri parçacıkları verip hastada antikor oluşturuyoruz'

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çınarka, VLP aşışınım detaylarını anlattı:

    "Türkiye'nin aşısı. Yerli aşı geliştirme çalışmaları içerisinde. Öne çıkan aşılar Erciyes Üniversite'nin Turkovac aşısı, onlar 3'üncü fazdalar. TÜBİTAK'ın da şu an 2'nci fazını bugün yapacağımız VLP aşısı. VLP aşısı nedir dediğimizde bu yeni bir teknoloji. Virüsün parçacıklarını, proteinlerini alarak biz de bunu üretip gönüllüye verdiğimiz aşı da hastada antikor oluşturduğumuz bir yapıyı veriyoruz hastaya. Yani virüs benzeri parçacıkları verip hastada antikor oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize geldiği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri antikorun kapatması sayesinde hasta olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak söyleyebiliriz."
    'Sonbaharda Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağız'

    Bugün 12 gönüllünün aşılanacağını belirten Doç. Dr. Çınarka, şunları kaydetti:

    "1. fazı 38 gönüllü ile başarılı bir şekilde bitmişti. Şimdi 2. fazdayız. Buna Ankara'da başlanmıştı ilk. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde devam etti. Şimdi İstanbul'da 3'üncü ve son ayağındayız. Bugün 12 gönüllü ile başladık. Devam edeceğiz. Bize düşen gönüllü sayısı 60-70 kişi. Bazen 100 hastaya çıkabiliyoruz duruma göre. İnşallah Yedikule'deki bu Faz- 2 çalışmalarının tamamlanmasıyla başarılı bir şekilde Faz- 3'e geçebileceğimizi, sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm dünyanın kullanımına sunacağımızı inşallah müjdeleyelim. Normal şartlarda Temmuz ayının içerisinde Faz-2'nin bitmesini, Faz-2'nin başarısını gördüğümüz zaman Faz-3'e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 15 bin civarı bir gönüllü ile Faz-3'ü halledeceğiz inşallah."

    Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, daha önce hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış vatandaşları yerli aşıya gönüllü olmaya davet etti. Çetinkaya, "Gönüllü olmak için daha önce Koronavirüs hastalığı geçirmemiş olmak ve herhangi bir aşının yapılmamış olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes gönüllü olabilir. Başvurular direkt bize de yapabilirler ya da internet sayfasından başvurabilirler. Buradan herkesi aşıyı olmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

    Konu:
    Türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi (165)
    Etiketler:
    İstanbul, Başvuru, Gönüllü, Koronavirüs, Yerli aşı
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