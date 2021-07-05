Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisi devam ediyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. 6'sı entübe 8 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çorlu'da 25 Haziran'da zehirlenme nedeniyle hastaneye başvuranların sahte içkiden zehirlendiklerinin belirlenmesi üzerine polis soruşturma başlatmıştı. Hıdırağa mahallesindeki büfede 27 litre sahte içki ve 30 bin dolu makaron ele geçirilmişti.

İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.