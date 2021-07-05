Kayıt
20:05 05 Temmuz 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

    Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Gemilerin yarattığı kirlilik, müsilajın nedenlerinden bir tanesi

    © İHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 516
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/05/1044892540_0:0:2000:1126_1200x675_80_0_0_a424ff3bc83334380d53bccdafd641d3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107051044892662-bakan-karaismailoglundan-kanal-istanbul-aciklamasi-gemilerin-yarattigi-kirlilik-musilajin/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Bugün onlarca gemi Marmara Denizi'nde boğazdan geçmek için sıra bekliyor. Onların Marmara Denizi'nde yarattığı kirlilik, egzoz emisyonlarıyla çevre kirliliğine neden olması, şu anda konuştuğumuz müsilajın nedenlerinden bir tanesi" dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na katıldı.

    Bakan Karaismailoğlu, burada gençlerle Kanal İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de tamamlanan ve devam eden ulaştırma ve altyapı projeleri ile ilgili bilgiler paylaştı.

    'Ticaret hacminden pay alabilmek için gerekli'

    Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un uzunluğunun 45 kilometre olacağını anlatarak, "Kanal İstanbul, hem çevreci hem de ekonomik katkısı olacak alternatif bir su yoludur. Kanal İstanbul güzergahının yüzde 78'i doğal bir su yatağı. Diğer kalan yüzde 22'lik kısımda da ciddi bir toprak hareketi olacak" diye konuştu. 

    Karaismailoğlu, gelişen dünya ticaretinden Kanal İstanbul sayesinde alacakları payı artırmayı planladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

    • "Şu anda dünyadaki ticaret hacmi yük olarak 12 milyar ton. Bunun 1.7 milyar tonu Karadeniz havzasında dolaşıyor ama 2030 yılında bunun 2 katına çıkmasını bekliyoruz. Bu yükün miktarı 2030'da 25 milyar tona, Karadeniz etrafında ise 3.5 milyar tona çıkacak ardından 2050'de 95 milyar ton, 2100 yılında da 150 milyar tona çıkması bekleniyor. Karadeniz'deki bu ticaret ağının tek çıkış noktası İstanbul Boğazı. Bizim bu ticari hareketliliğe hazır olmamız gerekiyor. 2030 yılında Karadeniz'de oluşacak 3.5 milyar tonluk ve ardından daha da büyüyecek olan ticarette Türkiye'nin söz sahibi olması gerekiyor.
    • Kanal İstanbul, İstanbul Boğazı'nın güvenliği ile Uzak Doğu ve Batı arasındaki şu anda 710 milyar dolar olan ve sürekli büyüyen ticaret hacminden daha fazla pay alabilmek için gereklidir çünkü Türkiye bu ticaretin tam ortasındadır. Bu ticaretten daha fazla pay almanın çabasındayız.
    • Bugün onlarca gemi Marmara Denizi'nde boğazdan geçmek için sıra bekliyor. Onların Marmara Denizi'nde yarattığı kirlilik, egzoz emisyonlarıyla çevre kirliliğine neden olması, şu anda konuştuğumuz müsilajın nedenlerinden bir tanesi. Denizdeki kirlilik, hareketsizlik ve deniz suyundaki sıcaklıkta burada her gün bekleyen onlarca geminin etkisi var."

    'Kanal İstanbul ile alakalı sorulacak her sorunun cevabı var'

    Her geçen yıl artan gemi sayılarının denizlerde kirliliği artıracağına, İstanbul Boğazı'nın güvenliğini daha çok tehdit edeceğine, lojistikte zaman maliyeti sorunları oluşturacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Yaşanacak sıkıntıları göz önünde bulundurmalıyız. Zaten bu işin uzmanları, bilim adamları bu konuyla ilgili noktayı koydular. Kanal İstanbul projesinin bu konuyla ilgili herhangi bir olumsuz durumu yok. Kanal İstanbul ile alakalı sorulacak her sorunun cevabı var çünkü projenin en başından beri bu konuyla ilişkili 30 farklı sektörden 200'ün üzerinde bilim insanı çalışmalar yaptı."  

    'Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar bugün Kanal İstanbul'a da karşı çıkan zihniyet'

    Kanal İstanbul'un zemininin beton olacağı yönündeki iddialara da cevap veren Bakan Karaismailoğlu, "Kanalın zemini doğal taban olacak. Sadece belli bölümlere sızdırmaz taban yapacağız. Geçmişte Boğaz Köprüsü'ne karşı çıkanlar bugün Kanal İstanbul'a da karşı çıkan zihniyetti. Bugün Boğaz Köprüsü'nden 200 bin araç, İkinci Köprü'den 250 bin araç, Üçüncü Köprü'den de 100 bine yakın araç geçiyor. O köprüler yapılmasaydı İstanbul trafiğini düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu zihniyete karşı bıkmadan aynı iradeyi göstererek bu büyük projeleri yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Etiketler:
    egzoz, Marmara Denizi, Gemi, Kanal İstanbul, Adil Karaismailoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yöre halkı tarafından dağ keçilerinin ‘Hızır’ın davarları’ olduğuna inanılır.
    Koruma altında olan ve nadir görülen şamualar Sputnik objektiflerine takıldı
    Karikatür
    NATO'dan İngiliz gemisinin yol açtığı hadiseyle ilgili açıklama: Karadeniz'deki varlığımızı sürdüreceğiz
    Rus turistler Antalya'da
    2020 yılında Türkiye'ye Rusya'dan kaç turist geldi?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet