Yurtdışında yaşayan ve tatil için Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarının ülkeye gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Almanya'dan gelen Aydın Kaya, Türkiye'ye geldiği için mutlu ve huzurlu olduğunu söyledi.

Sınırdan geçince duygulandığını belirten Kaya, "Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum. Aile olarak çok mutluyuz. Sınırda biraz bekleyebiliyoruz. Seve seve beklerim. Sınırdan geçince tüylerim heyecandan diken diken oluyor. 51 senedir gidip geliyorum, her seferinde aynı hissi yaşıyorum" dedi.

Yurtdışında yaşayan Türkler tatil için geldikleri Türkiye'ye girişte uzun kuyruklar oluşturdu: 'Cennete gelmek nasıl oluyor ise öyle hissediyorum' https://t.co/N5wGWQCDHJ pic.twitter.com/1bjc4PnKGM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2021

Turan Yıldız ise geçen yıl salgın nedeniyle memleketine gelemediğini bu yıl ailesiyle birlikte ülkeye giriş yaparken duygulandıklarını anlattı.

Sevdikleriyle hasret gidereceklerini ifade eden Kaya, "Memleket gibisi var mı? Gezebileceğimiz yerleri gezeceğiz. Ayasofya Camisi açıldı, oraya gideceğiz. Türkiye'nin tüm güzelliklerini yaşamaya çalışacağız" diye konuştu.

Turgay Yalçınkaya "Salgın nedeniyle geçen yıl gelememiştik. Bu yıl büyük bir hasretle geldik. 3 hafta kalacağız. Özlem gidereceğiz, tatilimizi yapıp ailemizle güzel zaman geçireceğiz" şeklinde konuştu.