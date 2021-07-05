Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerimizin zamlı maaş ve bayram ikramiyelerini bayram öncesinde ödeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi, toplantı 3 saat 20 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Aşı hizmetlerini de diğer ülkeler gibi ücretsiz olarak vatandaşımıza veriyoruz.
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Dünya küçülürken, Avrupa Birliği ülkeleri küçülürken, biz 2020’yi büyümeyle kapattık.
- Doğrudan desteklerin tutarı 150 milyar lirayı aştı. Yıl sonuna kadar bu tutarın milli gelirimizin yüzde 3,5'ine ulaşmasını bekliyoruz.
- Salgın döneminde verdiğimiz desteğin 196 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz.
- Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.
- 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz.
- İstihdam kayıplarımızı telafi ederek 2020 Nisanı'ndan bu yana 2 milyon 887 bin istihdam artışı sağladık.
- Kurumlar vergisi oranını, 2023'ten itibaren yüzde 20 seviyesine indiriyoruz.
- Yıl sonuna kadar işe alınacak her bir işçi için, asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm SGK primleri ve vergileri 12 ay boyunca karşılıyoruz.
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