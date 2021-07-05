'Acun Ilıcalı ve Müge Anlı anlaştı' iddiası

Yaklaşık 12 yıldır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hazırlayan Müge Anlı hakkında bugün yeni bir iddia ortaya atıldı.
Sosyal medyada yayılan iddiaya göre Müge Anlı, ATV ile yolları ayırıyor.
Oda.TV'nin haberine göre, Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın ücretli platformu Exxen'de başlayacağı ileri sürüldü.
1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Uefa Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.
Transferin gerçekleşmesi halinde eylül ayının ilk haftasından itibaren tam 12 yıldır ATV ile anlaşan Müge Anlı, Exxen yayın yapmaya başlayacak.
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