Kemirgenler takımının sincapgiller ailesine ait 38 tür ile temsil edilen ve toprak altında yaşayan Anadolu sincabı, Pülümür Vadisi'nde doğaya bırakılan kayısıyı yerken kaydedildi.
Anadolu sincabının kayısı yeme anı görüntülendi https://t.co/BYIIyV7f2N pic.twitter.com/aWShlWmFa1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 5, 2021
Sincabı görüntüleyen Ayhan Özdemir, Pülümür Vadisi'nde sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Doğa tutkunu ve fotoğrafçı arkadaşlarla sürekli Pülümür Vadisi'ne geliriz. Bu vadi birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Anadolu sincabını gördük ve kendisine doğru kayısı attık. Bir baktık ki sincap gelip kayısıyı yemeye başladı ve ben de o anları görüntüye aldım"
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