Bakan Yanık’tan ‘Elmalı davası’ açıklaması: Çizimler bu dosyaya ait değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Elmalı davasıyla ilgili olarak, "Maalesef bu tür konularda dezenformasyon metodu da işliyor. Davayla ilgili olduğu söylenen birtakım ses kayıtları, yazışmalar, çizimler bu dosyaya ait değil" dedi.