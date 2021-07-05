Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okullarda eğitimin 6 Eylül'de başlamasını planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağı bilgisini de verdi.

Habertürk televizyon kanalında canlı yayına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 6 Eylül'de okulların açılmasını planladıklarını açıkladı.

Bakan Selçuk, "Tereddütsüz eylülde okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk LGS sonuçlarının 26 Temmuz'da açıklanacağı bilgisini de paylaştı.

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