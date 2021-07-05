Bakan Koca: Sağlık personelimiz mizahi bir tavırla aşıya davet ediyordu, soruşturulmasını gerektiren bir durum yok

Sağlık Bakanı Koca otogardaki aşı merkezinde çekilen videoyla ilgili "Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" dedi.

Kütahya'da otogardaki aşı merkezinde bir sağlık görevlisinin "Gel gel Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" diye bağırdığı videoyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok."

Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2021

​Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, otogardaki aşı uygulama merkezinde çekilerek, sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.