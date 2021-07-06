Sağlık Bakanı Koca: Dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, dün 1 milyon 81 bin 352 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Koca, 5 Temmuz Pazartesi uygulanan aşı miktarını, Twitter hesabından paylaştı.

1 milyon 81 bin 352 doz aşı uygulandığını bildiren Koca, "Yarın sabah yeni randevularla bu sayıyı aşalım" ifadesini kullandı.