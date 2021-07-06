İmamoğlu: ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurtmam’ diyen sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok etme çabasında?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beykoz Rüzgarlıbahçe Mahallesi’ndeki Kastamonulular Dayanışma Derneği’ni (KAS-DER) ziyaret etti. Dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelen İmamoğlu’na, “Kanal İstanbul güzergahındaki evlerimiz ne olacak?” sorusu yöneltildi.

Kanal İstanbul’un bilimsel tarafını konuşan ve konuşturan bir kişi olduğunu belirten İmamoğlu, “Tek bir şeyi sorgulasın vatandaşımız: Mevcut iktidar, Kanal İstanbul’la ilgili, 10 senedir, İstanbul’da bir toplantı yaptı mı? Bir çalıştay yaptı mı? Teknik insanları davet edip, kamuoyuna bir açıklama yaptı mı? İBB Başkanı olarak, defalarca, ‘Bizi davet edin, anlatın’ dedik. Kimden, neyi kaçırıyorsunuz? İstanbul, doldu. ‘İstanbul’un kuzeyine dokundurtmam’ diyerek Belediye Başkanı olan Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi niye kuzeyi yok etme çabasında; ben anlayabilmiş değilim. 94 yılındaki ifadelerine bakın” ifadelerini kullandı.

'İnşallah olmayacak'

“Vallahi de billahi de hepimiz faniyiz” diyen İmamoğlu, “Kim görür, kim görmez? İnşallah olmayacak. Ama ne kadar büyük bir ihanet olduğunu, hepimiz gelecek nesle, bilimsel olarak anlatacağız. Öyle yalanla, malanla hiç kimse kimseyi kandırmasın. Geçen bir bakan, ‘500 bin istihdam’ diyor. 500 bin konut duydum da 500 bin istihdam nasıl bir istihdam; anlamış değilim. Bu, acı bir durumdur. Korku tünelidir” dedi.

Kanal İstanbul projesinin 'bir avuç insanın para kazanma yolculuğu' olduğunu kaydeden İmamoğlu, 'temel' diye duyurulan yol ve köprü inşaatının da zaten var olan 3’ncü köprü yolunun bir parçası olduğunu söyledi.