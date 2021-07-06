Selvi: Türkiye'de psikolojik savaş yürütülüyor, amaçları Erdoğan'ı tasfiye etmek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'de bir 'psikolojik savaş yaşandığı' görüşünü dile getirdi. Selvi, "Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Amaçları Erdoğan’ı tasfiye etmek" ifadesini kullandı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Psikolojik savaş yaşanıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Türkiye'de yaşananlara bir ad koy denilse hiç tereddüt etmeden, 'Psikolojik savaş yürütülüyor' derim. O kadar net" diye başladı.

"Kimse aklımızla alay etmesin. Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular" diyen Selvi, "Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar. 'AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre' diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar" ifadesini kullandı. Selvi, şöyle devam etti:

"Tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Türkiye’de yaşananların tek bir adı var. Psikolojik savaş yürütülüyor. Psikolojik savaşın unsurları sahaya sürüldü. Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar.

Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum. Ya Türkiye’yi 90’lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum. Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum. Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Amaçları Erdoğan’ı tasfiye etmek. Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar. Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yaptığını, bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştirdiğini belirten Selvi, "Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki, milletvekilleri isyan ettirilip, bakanları istifa ettiriyorlar. Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor" diye yazdı.

Selvi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa ettiğine yönelik iddialara da değinerek "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret ediyor, onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar" dedi.

'Tehlikenin farkındayız'

"Çok abartmaya başladılar. Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı" ifadesini kullanan Selvi, yazısının bu konudaki bölümünü şöyle noktaladı: