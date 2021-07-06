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    Bahçeli: Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Kim demiş 'Soylu yalnız, kimsesiz' diye?

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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkamesi'nin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararınına tepki gösterdi. Bahçeli, "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?" dedi.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında Anayasa Mahkamesi'nin, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki hak ihlali kararınını gündemine taşıdı. 

    "PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevin'den bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır" diyen Bahçeli, "Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkiya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?" eleştirisinde bulundu.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'itibar suikastı' olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıran Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye?" değerlendirmesinde bulundu.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklenen Bahçeli, "Kılıçdaroğlu bir ara adalet arıyordu, işte fırsat, işte ortam. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz, 27'nci yasama döneminde Karma Komisyon'a ulaşan dokunulmazlık fezlekeleri 1429'dur. HDP'li milletvekillerinin sayısı 1000'i geçmiştir" dedi.

    Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

    - Tarkan ve Karaoğlan filmleriyle milli hafızalara kazanan oyuncu, yönetmen sayın Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanmıştır. Yeşilçam'a damga vuran Kartal Tibet'e ve muhterem ailesine baş sağlığı diliyor, mekanı cennet olsun diyorum.

    - MHP Türkiye'nin tamamında zemin bulmuş, kök salmış bir seçmen kitlesine kavuşmuştur. Bugün üç hilal milyonlarca insanımızın kalbine girmiştir. Bu gurur tablosu karşısında ne kadar övünsek azdır. MHP bir demokrasi namusudur. MHP büyük bir millet eseridir. MHP huzurun, umudun, güvenliğin, istikrarın, vatanperverliğin bir markasıdır. 

    - Pireyi deve yapan palavracılar, bir kaşık suda fırtına koparan pervasızlar akıllarından çıkarmasınlar ki hak edene fırlatılacak taşlar cebimizdedir. Zillet ittifakıyla ayrıyız, uzağız çünkü yalancı, inkarcı, gündüz başka gece başka değiliz. 

    - Adaletin terazisi yeri geldi mi herkesi tartmalıdır. Eğer hukukun üstünlüğüne inanıyorsa Kılıçdaroğlu, mağduriyet pozlarını bıraksın da hangi eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. Gazi Meclis, suçun barınağı, suçluların sığınağı meskeni ve mekanı olamaz.

    -  İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, İstanbul Kanalı'nı hedef alan saldırılar, Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp fakültesi okuyacağı iddiaları Türkiye'yi zor duruma sokmak isteyen taktik adımlardır. Kılıçdaroğlu tank-palet fabrikasını satıldığını söylüyor, Öztrak öyle demedik diyor. Bunlar yalancının daniskasıdır. CHP yönetiminin halipürmeali kelimesi budur. Kılıçdaroğlu'nun çiğ süt içmediyse karın ağrısı çekme hali de olmayacaktır. Hukuka saygı duymasında yarar vardır. Hakkında düzenlenen fezlekeleri sulandırmaya çalışan Kılıçdaroğlu tam bir çıkmazdadır. Adaletin terazisi herkesi tartmalıdır. Hukukun üstünlüğüne inanıyorsak ahlaki tutarlılıktan ödün veremeyiz. Türk mahkemelerinin önünde herkes eşittir.

    - Geçen hafta 21 milletvekilini kapsamına alan fezlekeler TBMM'ye intikal etmiştir. Gazi Meclis kanun kaçaklarını meskeni olamaz. Hizmet edenler Meclisimizin demokratik ve tarihi ruhuna kast eden aymazlardır. Bekletilen fezlekelerin Genel Kurul'a getirilmesi, milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması hukukun vazgeçilmez şartıdır.

    - Kılıçdaroğlu bir ara adalet arıyordu, işte fırsat, işte ortam. Dolandırıcı Tosuncuk nasıl bedel ödeyecekse Kılıçdaroğlu da ödesin. Söz veriyorum, ilk kez CHP'ye destek vereceğiz, onlara tamam diyeceğiz, 27'nci yasama döneminde Karma Komisyon'a ulaşan dokunulmazlık fezlekeleri 1429'dur. HDP'li milletvekillerinin sayısı 1000'i geçmiştir.

    - Türkiye'de üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü hakimdir. İşlenen suçlar kimsenin yanına kalmamalıdır. Biz şerefli cumhuriyet savcılarına güveniyoruz. Bağımsız ve tarafsız yargı günü ve saati geldiğinde her insana lazımdır. Kanundan kaçış yoktur. Teröre yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen, PKK'nın tasması boğazlarına geçen HDP'li vekillerin fezlekelerinin görüşülmesi niye gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum.

    - Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunda hak ihlaline hükmederek tahliyesini istemiştir. PKK, KCK propagandası yaptığından dolayı 96 gündür Sincan Cezaevin'den bulunan söz konusu karanlık şahsın seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine AYM karar vermiştir. CHP'li Berberoğlu gibi Gergerlioğlu'nun da milletvekilliğine dönüş yolu açılmıştır. Terör propagandası nasıl oluyor da hak ihlali olarak değerlendiriliyor. Bununla birlikte günü geldiğinde dağdaki eşkiya için de hak ihlali kararı verilecek midir? Anayasa Mahkemesi bu tür davalara terör örgütlerinin hücre evinden ya da mağara deliklerinden mi bakıyor?

    - İP'in başkanı yine meşrebine uygun açıklamalar yapmış. Bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan şeytan olduklarını bilmiyor mu? İP'in HDP'nin dibinde ne işi vardır? İP Başkanı'nın bozuk ve buhranlı dili söz konusudur ki ya ne dediğini bilmiyor ya da aklı almıyor. Bu küstah ve hayasız üslup türkiye düşmanlarını sevindirmiştyir. Aynı üslüp FETÖ ve PKK2nın üslubudur. Kürt kökenli kardeşlerimize hiç kimsenin kırıcı bir ithamı olmamıştır. Geçmişte MHP'yi yaralamaya azmeden bu müfteriye teröristin kim olduğunu Kürt kökenli kardeşlerim öğretecektir. Kürt'ten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. Terörist PKK'dır, KCK'dır, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir.

    - Terörle mücadelede ismini altın harflerle yazdıran Süleyman Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz. Bunu da tarihe not düşmek istiyorum. Kim demiş Sayın Soylu yalnız diye? Kim demiş Sayın Soylu kimsesiz diye? 

     

    Etiketler:
    Devlet Bahçeli
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