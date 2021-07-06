Deniz Baykal'dan Zülfü Livaneli’nin iddialarına tepki: Beni ciddi şekilde üzdü

Eski CHP İstanbul Milletvekili Zülfü Livaneli, eski CHP lideri Deniz Baykal'la ilgili "Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi. Basında çıktı" sözleri tartışma yarattı. Baykal, yakın çevresine, "Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü" dedi.

Bir dönem CHP’de siyaset yapan sanatçı Zülfü Livaneli’nin eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la ilgili "Tipik bir Sünni, sağcı, Ankara politikacısıdır. Kürtleri, Alevileri, ezilenleri sevmez. Bunu çok sefer kendisi de söyledi, basında çıktı" sözleri büyük tartışma yarattı. Baykal’ın yakın çevresinden Livaneli’ye tepki geldi.

Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre Ankara'ya giderek Baykal ile görüşen Mehmet Sevigen, görüşmenin detaylarına ilişkin şunları söyledi:

“Livaneli’nin iddialarına ilişkin, 'Zülfü Livaneli’nin gerçekdışı iddiaları beni ciddi şekilde üzdü. Böyle bir haksızlığa muhatap olduğum için gerçekten çok üzülüyorum' şeklinde bir yorumu oldu. En büyük üzüntüsü ise Genel Merkez’den hiç kimsenin aramaması olmuş. Anlayacağınız en çok vefasızlığa kırgın. Kemal Bey (CHP Genel Başkanı) bir telefon açıp ‘geçmiş olsun’ dememiş. Kendi geçmişini koruyamayan geleceğe nasıl sahip çıkacak?

'Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi'

Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş seversiniz ya da sevmezsiniz, doğru ya da yanlış. Adam canıyla uğraşıyor; bir de bu davaların gündeme gelmesi daha da üzüyor. Şimdi ben de çıkıp, 'Zülfü Bey en çok parayı sever, sonra gücü sever, fırsat bulursa belediye başkanı, milletvekili, genel başkan olmak ister. Son olarak ise cumhurbaşkanı olmayı ister' desem ayıp olmaz mı? Dost evinde yapılan bir sohbeti ki benim adımı da çok katıyor 'evi' diye, genel kurul toplantısı gibi lanse etmesi de çok yakışıksız. İstanbul İl Kongresinde Ahmet Güryüz Ketenci seçildi. Bizi, 'CHP Kürtlerin ve Alevilerin partisi' diye yaftalıyorlardı. Ketenci’nin seçilmesi Türkiye’nin mozaik partisi olduğumuzu gösterdi. Mezhepçilik yapmadan, kompleks duymadan yolumuza devam edildi."

Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal da "Babam konuları değerlendiriyor, sonrasında bir bilgilendirme olacak" dedi.