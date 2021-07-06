Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'ücretli aşı' açıklamalarına tepki: Milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'da aşılardan ücret alınıyor" açıklamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Bir insan, gerçekliği herkes tarafından bilinen bir şey hakkında milletin gözünün içine baka baka, pişkinlikle nasıl böyle bir yalan söylüyor, hayret verici" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında 4 yıl hapis istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin "Bu fezlekeler gelecek. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Siz kendi önünüze bakın, çalışmalarınıza devam edin" dedi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Avrupa'da aşılardan ücret alınıyor" açıklamalarını da gündemine taşıdı. "Bir insan, gerçekliği herkes tarafından bilinen bir şey hakkında milletin gözünün içine baka baka, pişkinlikle nasıl böyle bir yalan söylüyor, hayret verici" dedi.

CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin aktardığına göre, Tank Palet Fabrikası’nın büyük ortağı BMC’nin çoğunluk hissesinin el değiştirmesine yönelik süreç hakkında da değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Bu süreç sadece Katar ortaklığıyla ilgili değil. Rant mafyasının, Tayyip Erdoğan ile el ele nasıl devletin gelirlerine çöktüğüne, kamu mallarının nasıl peşkeş çekildiğini görmek açısından çok önemli. Bunu bu yönüyle millete anlatmak gerekiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, CHP’nin '10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi' hakkındaki mektubuna verdiği 'Eski vekil, TBMM Başkanlığı’nın sorumluluğu yok' yanıtına da cevap veren CHP lideri, “TBMM İçtüzüğü, Meclis’in sadece mevcut milletvekillerinden değil, milletvekilliği yapmış olanlardan da mesul olduğunu söylüyor. Bu kişinin şu anda mevcut milletvekilleri arasında olmaması Şentop’u sorumluluktan kurtarmıyor. Parlamenterler Birliği’nin, ‘Bizi zan altında bırakıyorsunuz. Bunu açıklayın, kimmiş bu isim, herkes öğrensin’ diye bir açıklama yapması gerekir” ifadelerini kullandı.

Temmuz başında açıklanan elektrik, doğalgaz ve LPG zamları da CHP MYK’nin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, memur ve emeklinin kayba uğratıldığını belirterek “Zamları temmuz başında açıkladılar. Etkileri haziran enflasyonuna, dolayısıyla memur ve emeklinin maaş zam oranlarına yansımadı. Burada yaşanan hak kaybını vatandaşa anlatmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.