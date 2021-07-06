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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen 8. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Akar ve TSK komuta kademesi faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, personelle bir araya geldi.

    Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşı Austin ile Afganistan'daki havalimanının işletilmesini görüşecek

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile yarın telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini bildirdi.

    Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla yapacağı görüşmeye ilişkin olarak, "Şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor” dedi. 

    Akar, gazetecilerin Afganistan'daki havalimanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görüşmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

    Afganistan'ı 'Asya'nın kalbi' ve kritik öneme sahip bir ülke olarak nitelendiren Akar, Türkiye ile Afganistan arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlara vurgu yaptı.

    Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde 2002'de ilk göreve başlandığı andan itibaren NATO'nun Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvvetine, 2015'ten itibaren de Kararlı Destek Misyonu'na katkı sağlamayı sürdürdüğünü belirten Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığı görevini yerine getirmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

    Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanması ve işletilmesinin Afganistan halkının geleceği açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Akar, "Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz." diye konuştu. Bununla ilgili ABD'den gelen teknik heyetle görüşmelerin yapıldığını anımsatan Akar, şunları söyledi:

    • Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi'nde ifade ettiler, bazı şartlar, konular var. Biz bu konuda bir niyet belirttik. Bu şartların oluşması halinde kalabileceğimizi ifade ettik. Bu manada çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bir taraftan BM, NATO nezdinde bazı siyasi kararlar alınması, Afganistan hükümetiyle bir anlaşmaya varılması, diğer taraftan siyasi, mali ve lojistik destek konularında çeşitli ülkelerle temaslarımız sürüyor. Bu arada ABD'lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte. Afganistan bizim kardeşimiz. Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz.

    Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın 6 yıldır Türkiye tarafından işletildiğine işaret eden Akar, "Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek, böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak? Bir devletten bahsediyoruz. Bunların Afgan kardeşlerimizin huzuru, refahı ve gelişmesini de olumsuz etkileyecektir. Ülkemiz ve Afganistan'ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir." dedi.

    Akar, bu kapsamda yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini kaydetti.

    Etiketler:
    Afganistan, Llyod Austin, Milli Savunma Bakanlığı, Hulusi Akar
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