Kılıçdaroğlu: Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri var

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Son günlerde garip bir tartışma var. Önce kendi ailemize seslenmek zorundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ten bu yana CHP’de genel başkanlık yapmış olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye’nin bu kadar derdi varken olayı getirip başka bir tartışma atmosferine çekmek hem partiye hem de Türkiye’ye ihanettir. CHP, onlar gibi değil tertemiz bir partidir, verilmeyecek hiçbir hesabımız yoktur.

- Ülke akılla yönetilir, ferasetle yönetilir, adaletle yönetilir. Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir tweeti paylaştı diye dokunulmazlığı kaldırıldı. AYM oy birliğiyle bir karar aldı. Hakkı ihlal edilmiştir dedi. Hala içeride. Bu mudur adalet? Benden olunca derhal serbest bırakın, benden olmayınca mahkeme kararına uymayın.

Sen pirüpak olsaydın eleştirilmezdin. Hala rüşvet alan adamı saklıyorsunuz, isim vermiyorsunuz. Eğer rüşvet alan birisini koruyorsan sen de onun bir parçasısın zaten. Bahçeli de onun bir parçası.

- Çalışıyoruz, bütün milletvekilleri arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, hep birlikte çalışıyoruz. Türkiye'nin üzerine bir karabasan çökmüşse bize sorumluluk düşüyor.

- Esnaf kardeşimiz 'Söylemlerinizi biraz daha sertleştirmeniz ve masaya yumruğunuzu daha sert vurmanız gerekiyor' diyor. Masaya yumruğu vuracağız da kaçıyorlar. Kaçmasalar sorun yok.

- Tasarruf genelgesi çıktı. AK Parti iktidarı 2003 yılından bu yana tam 6 kez tasarruf genelgesi çıkardı. Niçin uyulmuyor bu genelgelere? Yukarıya bakıyorlar. (İki fotoğraf gösteriyor) Erdoğan'ın yayınladığı yeni tasarruf genelgesi bu, yeni bir saray. AK Parti'ye geçmişte oy veren kardeşlerime sesleniyorum, israf haramsa, israf günahsa, sen hala gidip ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim.

- Türkiye’de doğuştan işitme engelli 40 çocuk var; 4 yaşına kadar bunlara implant takılması lazım. Bu 40 çocuğa sahip çıkan devlette kimse yok. Bunu anlatırken utanıyorum. Dünyanın harcamalarını yapıyorlar. Bunlar tedavi etmezse 40 çocuğu da biz tedavi edeceğiz.

- Öyle bir düzen inşa ettiler ki, haramilerin düzeni. Bakın TL döviz karşısında eriyor. Bunlar ne diyorlar? Biz yerli ve milliyiz. Ne yerliler ne milliler. TL sürekli değer kaybediyorsa ortada bir sorun var demektir. Bunların anladığı... Yerliden yemek anlıyorlar. Y harfiyle başlıyor. Milliden de malı götürme anlıyorlar. Faizler artıyor mu sürekli, artıyor. 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' diyordu. Büyük devlet adamı, büyük iktisatçı. O zaman faizi sıfır yap, enflasyonu da sıfır oldur. Niye yapmıyorsun? Söylediğinin yanlış olduğunu o da artık öğrenmeye başladı.

- İşsizlik artıyor, 10 milyonu buldu. Yoksulluk artıyor. Yolsuzluklar zaten herkes onu artık biliyor. Fiyatlar da artıyor. En ağır vergi hangisi? Enflasyon vergisi. Türkiye bir enflasyon sarmalı içine girdi. Her yaz normalde fiyatlar düşer, şimdi bırakın fiyatların düşmesini, bütün fiyatlar artıyor. Sonbaharda ne olacak? Kışın ne olacak? Adam kendisine yazlık saray yaptırıyor. Millet açlıktan ölmüş, umurunda değil.

Sorduk 128 milyar doları ne yaptınız diye. Türkiye'de açlığı ve yoksulluğu tamamen bitirecek bir para. Ne oldu? Kime satıldığı belli değil. 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin paralarına çöktüler. Bir de 15 Temmuz diye ortalıkta geziniyorlar.

- Erdoğan'a sesleniyorum. Yürekli birisiysen, namuslu birisiysen senin istediğin televizyona çıkalım Tank Palet'i tartışalım. Çıkar mı? Çıkamaz.

- Ben ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Ülkem için canım feda. Ordumu da seviyorum, polislerimizi de seviyorum. Her birisi kendi ülkesine hizmet etmek için her türlü çabayı gösterir. En büyük engel sarayda oturan kişidir. Görev yapmalarını engelliyorlar. Tank üretecek engelliyorlar, uyuşturucu kaçakçılarını yakalayacaklar engelliyorlar. Bunlarda ahlak var mı ya?