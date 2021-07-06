Fatih Altaylı'dan AK Partili vekile: İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Partili Öznur Çalık'ın zihinsel engelli bir vatandaşın videosunu Twitter hesabından paylaşmasını eleştirdi. Altaylı, "İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç?" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın zihinsel engelli bir vatandaşın 'Recep Tayyip Erdoğan' diye şarkı söylediği anların videosunu paylaşmasına tepki gösterdi. Altaylı, "İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç?" dedi.

Altaylı, yanlış paylaşım başlıklı yazısına "AK Partili bir milletvekili, akli dengesi yerinde olmayan bir yurttaşın sokaklarda 'Recep Tayyip Erdoğan' şarkısı söyleyerek dolaşmasını Kemal Kılıçdaroğlu’nu etiketleyerek sosyal medyada paylaşmış" sözleriyle başladı.

Zihinsel engelli birinin siyasi propaganda malzemesi yapılması üzerine Çalık'ın söz konusu paylaşımı Twitter hesabından sildiğini hatırlatan Altaylı, "İşin ahlaki yönü bir yana böylesine zeka yoksunu bir paylaşım yapılır mı hiç? Ya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp 'Bundan böyle sizi ancak zihinsel engelliler destekler' dese ne yapacaktınız." dedi.