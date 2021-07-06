Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Soylu'ya yönelik itibar suikastını kabul etmiyoruz, kim demiş 'Soylu yalnız, kimsesiz' diye?" sözlerinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.

Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına,kahraman güvenlik güçlerimize,edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn.Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum.Allah razı olsun — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 6, 2021

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