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    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması

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    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) halka arz yöntemiyle özelleştirileceğini ve çoğunluk hissesinin kamuda kalacağını açıkladı.

    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş'nin özelleştirilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" denildi.

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    • Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır.
    • Söz konusu Kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ'taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir.
    • Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ'ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir.
    • TEİAŞ'ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ'ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır.
    • Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ'ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir.
    • Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir.
    Etiketler:
    Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), TEİAŞ, Elektrik
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