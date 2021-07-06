Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan TEİAŞ açıklaması

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş'nin özelleştirilmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "TEİAŞ halka arz yöntemiyle özelleştirilecek, çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü devam edecek, kişi veya kuruma blok satışı, işletme hakkı devri söz konusu değil" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: