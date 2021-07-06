TMO 440 bin tonluk arpa ithalatına hazırlanıyor

Ticaret kaynakları, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 440 bin tonluk yemlik arpa için uluslararası ihale açtığını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 440 bin ton yemlik arpa alımı için uluslararası ihale açtı.

Bloomberg HT'nin haberine göre ticaret kaynakları ihalede 12 Temmuz'a kadar teklif toplanacağını ve teslimatların 29 Temmuz-16 Ağustos arasında yapılacağını belirtti.

440 bin tonluk teslimatta İskenderun, Derince, İzmir, Tekirdağ, Samsun, Mersin, Bandırma ve Karasu'dan 50'şer bin, Trabzon Limanı'ndan ise 40 bin ton alım yapılması öngörülüyor.