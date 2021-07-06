AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu geçen hafta sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar verdi.

Habertürk gazetesinden Fevzi Çakır'ın aktardığına göre AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.