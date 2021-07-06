Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ndeki müsilaj temizleme çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Kurum, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde yirmi sekizinci gün geride kaldı. 5 Temmuz'daki çalışmalarımızla; toplam 10 bin 941 metreküp müsilajı bertaraf ettik. 9 bin 27 denetimi tamamladık. 610 bölgede çalıştık. Marmara bugün artık daha temiz."
Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimizde yirmi sekizinci gün geride kaldı. 5 Temmuz'daki çalışmalarımızla;— Murat KURUM (@murat_kurum) July 6, 2021
🔹toplam 1⃣0⃣.9⃣4⃣1⃣ m³ müsilajı bertaraf ettik💙🌊
🔹9 bin 27 denetimi tamamladık📝
🔹610 bölgede çalıştık.🤿
Marmara bugün artık daha temiz...🧿#MarmaraHepimizin pic.twitter.com/r6wh78g4aw
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