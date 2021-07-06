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    Babası tarafından istismara uğradığını söyleyen Melisa Döngel: Annem bana inanmadı

    © Fotoğraf : Twitter
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202107061044902797-babasi-tarafindan-istismara-ugradigini-soyleyen-melisa-dongel-annem-bana-inanmadi/

    Babası tarafından istismar edildiği iddia edilen oyuncu Melisa Döngel, mahkemede defalarca maruz kaldığı cinsel istismarı anlattı. Maruz kaldığı cinsel istismarı annesine de anlattığını belirten oyuncu, "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu" ifadelerini kullandı.

    'Bizim Hikaye', 'Sen Çal Kapımı', 'Elif' gibi dizilerde rol alan oyuncu Melisa Döngel'in öz babası tarafından istismara uğradığı iddia edildi. Genç oyuncunun, kendi yaşadıklarını yaşamaması amacıyla 17 yaşındaki kız kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olduğu da sosyal medyaya yansıdı.

    Sabah'ın dava dosyasından edindiği bilgileri göre;, Melisa Döngel babası hakkında şikayetini 4 yıl önce yapmıştı ama maruz kaldığı cinsel istismar yıllar öncesine dayanıyordu. Döngel'in şikayeti üzerine babası A.D. gözaltına alındı.

    Kızının film ajansında oyuncu olarak çalışmak istediğini söyleyen A.D., "Gitmesini istemedim. Ajansa başladıktan sonra davranışlarında değişiklikler oldu. Neden hakkımda böyle bir suçlamada bulunduğuna anlam veremiyorum. Ben kızımı seven bir babayım. Komşularım nasıl biri olduğumu bilir, istenirse sorulabilir" diyerek hakkındaki cinsel istismar suçlamasını reddetti.

    Tutuklanan A.D. hakkında "zincirleme olarak üst soyun çocuğa cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

    'Görmediğimden inanmadım'

    Mahkemede de kendisini benzer şekilde savunan A.D.'nin ardından anne N.D.nin ifadesi de çıktı. Eşiyle 19 yıldır evli olduğunu söyleyen Ukrayna vatandaşı anne N.D., "Kızım 2 yıl önce bana babasının kendisine tacizde bulunduğunu söyledi ama görmediğimden inanmadım. Bir sabah kızımın yanında gördüm, ne yaptığını sorduğumda 'Para veriyordum' dedi. Eğer eşim yaptıysa ben de şikayetçiyim" dedi.

    O dönem 17 yaşında olan Döngel, yaşadığı olayı sayfalar dolusu ifadesinde anlattı. Babasının şiddet de uyguladığını söyleyen Döngel, "Evde hep kavga gürültü olur. En basitinden bir suyun yeri değişse gelip tekme tokat döver bizi. Bir keresinde sırf arkadaşımla parka gittim diye kolumu kırdı. Korkumdan hastanedeyken merdivende düştüm" dedi.

    'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur'

    Maruz kaldığı cinsel istismarı annesine anlattığını söyleyen oyuncu, şunları söyledi:

    "Annem inanmadı. 'Polise gitme babanı alırlar sonra bırakırlar olan sana olur, seni öldürür' diyordu. Annem ve babam gözümün önünde evcilik oynamaya devam etti." 

    Kendisinin babası için para kaynağı olduğunu ve oyunculuk yaptığını anlatan Döngel, "Evde durmamak için sürekli çalışıyordum. Maruz kaldığım istismarı sadece anneme değil arkadaşlarıma da anlattım. İlk cinsel tacizime de Lise 1'de maruz kaldım" dedi.

    'Kendimi öldürmeye bile kalktım'

    "Babam sürekli oyunculuğumu bitirmekle, okuldan almakla tehdit ettiği için bir şey diyemiyordum" diyen Döngel, "Kendimi öldürmeye bile kalktım. Kaç kere hastaneye kaldırıldım hatırlamıyorum. Sonra pişman oldum 'Neden kendime bunu yaptım' dedim. Ama engel olamıyordum" dedi.

    'Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?'

    Annesinin sözleri yüzünden de şikayet etmeye çekindiğini aktaran Döngel, şu ifadeleri kullandı:

    "Artık tahammül edecek sabrım kalmadı. Ben artık dik durmaktan sıkıldım. Bir şey olmamış gibi yaşamaktan çok yoruldum. Çok bunaldım. Kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Çocukluğumu yaşayamadım hiç. Arkadaşlarım parkta oynarken ben, 'Bu adamdan nasıl kurtulurum' diyordum. Hep gitmek istedim, kardeşimi düşündüm. Bu saatten sonra nasıl anne olacağım? Nasıl evleneceğim? Bir gün kızım olursa babasıyla nasıl evde bırakırım?." 
    15 yıl hapsine hükmetti

    Davada bir de tanıklar dinlendi. A.D.'nin akrabaları "yalan" söylüyor diye mağdur kızı suçlasa da dosyaya Döngel'in majör depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadığına dair, yaşadıklarını gözler önüne seren rapor da geldi. Raporda bu durumun cinsel istismar eylemleri ile oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi. Tüm delillerin ardından ardından mahkeme, sanığın ifadesinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu ve itibar edilmediğini söyledi. Melisa Döngel'in tüm aşamalarda olayı birbirine uygunluk arz edecek şekilde ısrarlı ve samimi anlattığını kaydederek A.D.'nin 15 yıl hapsine hükmetti.

    Etiketler:
    Melisa Döngel, Cinsel istismar, çocuk istismarı, istismar
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