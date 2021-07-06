Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Papa Francis'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’e ameliyatı dolayısıyla geçmiş olsun mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Papa'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

Vatikan'da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in Roma'daki Gamelli Hastanesi'nde bağırsak ameliyatı olduğunu duyurmuştu.

Vatikan Basın Sözcüsü Matteo Bruni, Papa'nın ameliyatının başarılı geçtiğini açıklamıştı.





