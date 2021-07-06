Eski eşini kızının gözü önünde vuran sanığa 10 yıl hapis

Mersin'de boşandığı Hatun Koç'u, 7 yaşındaki kızlarının gözü önünde pompalı tüfekle vurup, ayağının sakat kalmasına neden olan tutuklu sanık Özkan Yarbi, hakim karşısına çıktı.

Hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açılan sanık Yarbi, Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Yarbi, duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada söz alan Yarbi, "Hakaret etti, sinirlendim, bir anlık refleksle tüfekle ateş ettim. 26 aydır cezaevindeyim, kendisinden sonra evlilik yaptım. Öldürme kastım yoktu. Pişman oldum, vicdan azabı çektim, uzlaşmak istedim, mektup yazdım. Bir anlık şeytana uydum, ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Yolda görsem yolumu değiştiririm. Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum, vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Özkan Yarbi’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Geçen yıl mayıs ayında Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda, Özkan Yarbi, velayeti boşandığı Hatun Koç'ta olan kızını bayram alışverişine götürmek için istemişti. Yarbi ve Koç, otogar yakınlarında buluşmuştu. Hatun Koç, kızıyla birlikte Yarbi'nin otomobiline binmişti. Özkan Yarbi, Hatun Koç'a barışıp, yeniden bir araya gelme teklifinde bulununca aralarında tartışma çıkmıştı.

Bu sırada Yarbi, otomobili ıssız yere doğru sürmeye başlamıştı. Durumdan şüphelenen Koç, aracın yavaşladığı anı fırsat bilerek, indikten sonra kaçmaya başlamıştı. Yarbi ise yanında getirdiği pompalı tüfek ile Koç'a 3 el ateş etmişti. Olay sonrası gözaltına alınan Özkan Yarbi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Hatun Koç ise kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi görürken, koltuk değneğiyle yürümek zorunda kalmıştı.