Azerbaycan ve Türkiye askeri ve teknik işbirliğini genişletme fırsatlarını görüştü

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’un Türk mevkidaşı Hasan Küçükakyüz ile bugünkü görüşmede askeri ve teknik alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov’un bugün Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile görüştüğü belirtilerek, “Taraflar, Türkiye’nin Konya ilçesinde yapılan Anatolian Phoenix-2021 uluslararası arama kurtarma tatbikatı ile Anadolu Kartalı-2021 uluslararası hava tatbikatının sonuçlarını değerlendirdi. Bu tür tatbikatların iki ülke hava kuvvetleri arasındaki işbirliğinin mükemmelleşmesine hizmet ettiğinin altı çizildi” ifadesine yer verildi.

Tarafların ayrıca Azerbaycan ve Türkiye hava kuvvetleri arasındaki bağların mevcut hali ile genişletilmesi konularını ele aldığı aktarılan açıklamada, görüşmede askeri, askeri teknik ve askeri eğitim alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi olasılığı ile ilgili görüş alış verişinin yapıldığı belirtildi.