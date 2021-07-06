CHP'li Çeviköz: Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktır

CHP Dış Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı, emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Afganistan'daki askerlerini geri çekmemesini eleştirerek "Taliban, Afganistan'ın bir gerçeğidir. Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir" dedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Sözcüsü, İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askerlerini geri çekmemesini değerlendirdi.

Çeviköz, "Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya heveslenmek, Mehmetçiği ateşe atmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir görev üstlenilmesini uygun bulmuyoruz. CHP olarak, askerlerimizin Taliban ile karşı karşıya gelmesini, Afganistan halkı ile tarihi kardeşlik ilişkilerimizin zedelenmesini, Mehmetçiğin can güvenliğinin tehlikeye atılmasını istemiyoruz" dedi.

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, 11 Eylül'den sonra ülkede kalacak tüm yabancı askerlerin 'işgal gücü muamelesi göreceği' uyarısında bulunmuştu. Şahin, "Tüm yabancı güçler, üstleniciler, danışmanlar, eğitmenler, ülkeden çekilmeli. Çünkü bir ihlal olan işgalin parçasıydılar" demişti.