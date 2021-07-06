Muş'ta buzdolabının patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muş'un Malazgirt ilçesinde yaşanan olayda, Hüseyin Çamlı'ya ait tek katlı evin mutfağında bulunan buzdolabı, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlamanın ardından evde yangın çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında, can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Çamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın esnasında eşi Aynur, çocukları Baran, Yaren, Berkan ve Adar Çamlı ile evde bulunduğunu anlattı.

'Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi'

Salonda oturdukları esnada buzdolabının patladığını dile getiren Çamlı, "Kendimizi zor kurtardık. Alevler yükseldiği gibi çocukları salonun penceresinden aşağı attım. Dışarı çıktığımda evin her tarafını alevler sarmıştı. Yangında evimiz kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 100 bin lira zarar meydana geldi. Şu anda çalışmıyorum. İnşaatlarda çalışarak kazandığım parayla bu evi yaptım" dedi.