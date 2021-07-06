HDP’li Gergerlioğlu tahliye edildi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı sonrası yerel mahkeme tarafından tahliyesine hükmedilen HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu serbest bırakıldı.

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği HDP’li Gergerlioğlu hakkındaki “infazın durdurulmasına” karar verdi.

AYM'nin verdiği yeniden yargılama kararı kapsamında HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden çıktı.

Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Artık özgür" dedi.

​

Ömer Faruk Gergerlioğlu cezaevinden çıktıktan sonra Twitter'dan yaptığı ilk paylaşımda 'Nerede kalmıştık?' ifadesini kullandı.

Nerede kalmıştık? :) — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) July 6, 2021

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti

AYM, milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu geçen hafta sonuçlandırmıştı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı' ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının' ihlal edildiğine karar vermişti. AYM'nin Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı, bugün Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.