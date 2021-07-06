İlker Canikligil'den Müze Kart ile ilgili 'telif hakkı' iddiası: Görsel bana ait

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı Müze Kart'ın üzerindeki Galata Kulesi görselinin, Shutterstock isimli fotoğraf depolama sitesinden alındığı iddia edildi. Bunun ardından Yönetmen İlker Canikligil, "Fotoğraf benim, şimdi ne olacak?" paylaşımında bulundu.

İstanbul Galata Kulesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100 liraya yükseltildi. Galata Kulesi'ne gelen zamma tepkilerin ardından açıklama yapan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Normal vatandaşın kullandığı 'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan vatandaşımız 1 yılda birden fazla Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor. Daha önce sadece 1 sefere 30 lira veriyordu" ifadelerini kullandı.

Bakanlığın 'Müze Kart' kullanımının teşvik edilmesi amacıyla yaptığı "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" paylaşımında kullanılan görselinin üzerinde, ücretli fotoğrafların satıldığı bir inernet sitesinin logosu ve fotoğrafın sahibinin imzasının yer aldı.

Tüm müzelerimiz;



➡️ Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz,



➡️ Diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60₺’dir. #müzekart pic.twitter.com/KRmtObl6R3 — T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (@TCKulturTurizm) July 4, 2021

Ardından üzerinde tersten yazılmış 'nexus 7' ve 'stock' sözcüklerinin yer aldığı 'Müze Kart'ta yer alan görsel için herhangi bir telif ücreti ödenmediği iddiası ve kart görselinin fiziksel halinde de böyle bir hata olup olmadığı konusu gündeme geldi.

YouTube kanalı FluTV'nin kurucusu, yönetmen ve fotoğrafçı İlker Canikligil ise, Bakanlığın paylaşımını alıntılayarak kart üzerinde yer alan stok fotoğrafın kendisine ait olduğunu söyledi ve "Görsel bana ait. Ne yapayım ben şimdi?" ifadelerini kullandı.

Gorsel bana ait :) Napim bem sindi? https://t.co/vHGRMs2xn2 — ilker canikligil (@ilkercanikligil) July 6, 2021

​Öte yandan Canikligil, Bakanlığın paylaşımının altında 'Shutterstock'u etiketleyerek, "Fotoğrafımı illegal şekilde kullandılar" dedi. Canikligil, bir sonraki paylaşımında fotoğrafın alındığı Shutterstock'un konuyla ilgilendiğini belirtti.

@Shutterstock they used my photo illegally. — ilker canikligil (@ilkercanikligil) July 6, 2021

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