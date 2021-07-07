Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a yöneltilen sorular ortaya çıktı

Sorgu polislerinin Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'a yönelttiği sorular ortaya çıktı. Aydın'a 3 yıllık firar sürecinde kendisine kimlerin, nasıl yardım ettiği ve mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın nerede olduğu soruldu.

Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra kaçtığı Brezilya'da teslim olup Türkiye'ye getirilen 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı, gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde uzman polisler sorguluyor.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Aydın'ı sorgulayan polisler, maliye ve finans suçları hakkında özel eğitim almış tecrübeli polislerden oluşuyor.

Aydın nezarette beklerken sorgu polisleri de hazırlanan iddianameyi, diğer sanıkların ifadelerini, mağdurların şikâyetlerini ve dosyadaki diğer belgeleri detaylı şekilde inceleyerek, soruları belirledi.

'Parayı ödeyecek misin?'

Aydın’a, ilk olarak "Mağdurların parasını ödeyecek misin?" sorusu yöneltildi. Şirketi neden Kıbrıs’ta kurup paraları buraya aktardığı, yönetim tecrübesi olmayan koruma, güvenlik görevlisi gibi isimleri neden üst düzey atadığı, Bursa’da açılan soruşturmada çiftliklerdeki hayvan sayısı ile mal varlıklarına dair neden yalan beyanlarda bulunduğu soruldu.

'Kripto para mı aldın?'

25 saat ifade verdi

3 yıllık firarı boyunca kimlerin nasıl yardım ettiğini anlatması istenilen Aydın’dan, Uruguay ve Brezilya’daki irtibatlarının detayları soruldu. Sorulardan biri de "Ağabeyin Fatih Aydın nerede?" oldu. En önemli soru ise Aydın’ın mağdurlardan topladığı paradan geriye kalan 322 milyon liranın akibetiyle ilgiliydi. Paraları Bitcoin veya diğer kripto paralara yatırıp yatırmadığı yönünde sorular yöneltilen Aydın’a Çiftlik Bank davasında bazı sanıkların kendisini usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlamaları da soruldu.

İfade işlemleri yanında getirdiği 300 sayfalık evrakın incelenmesinden sonra pazartesi gecesi 21:45’te başladı. Polisler saat 05:00’e kadar hazırladıkları soruları tek tek sordu. Üç avukatının eşlik ettiği Mehmet Aydın zaman zaman duraksadı, ancak tüm soruları yanıtladı.

Kaçak villası mühürlendi

İfadeye saat 05.00’te ara verildi. Aydın, polislerin verdiği yiyeceklerle kahvaltı yaptıktan sonra bir süre uyudu. Saat 12:00’de ifadeye yeniden başlandı. İhtiyaç molaları haricindeki aralıksız sorgu bugün saat 00:30’a kadar sürdü. Ardından geceyi Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’ndeki nezarette tek başına geçirerek adliyeye sevkini bekledi. Bir polis memuru da nöbetçi olarak bekletildi.